Kā ceļo dažādas paaudzes - un ko no tām varam mācīties, lai ceļojums izdotos?
Mūsdienās ceļošana ir kļuvusi pieejamāka nekā jebkad agrāk, taču katra paaudze joprojām ceļo savā unikālā veidā.
Vecāki cilvēki dod priekšroku komfortam un plānošanai, kamēr jaunieši izvēlas elastību un piedzīvojumus. "Tez Tour" apkopojis, kā tad ceļo dažādas paaudzes un kā apvienot labāko no abām pasaulēm – ceļot droši ar komfortu un vienlaikus ietaupīt?
Z paaudze: spontāni, ātri un sociāli
Z paaudze izceļas ar dinamiku un tieksmi pēc autentiskiem piedzīvojumiem. Ceļojumiem jābūt vizuāli pievilcīgiem, dalīšanās vērtiem un bieži vien arī impulsīviem. Izvēle nereti tiek veikta dažu minūšu laikā, balstoties uz kāda “TikTok” video vai ieteikumu “Reddit” forumā. Praktiski – ceļo viegli, ar rokas bagāžu, rezervē naktsmītnes pēdējā brīdī un izmanto lētākos aviobiļešu piedāvājumus.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Z paaudze izvēlas arī īsos, vienas dienas ceļojumus. Piemēram, 27 gadus vecais influencers Kevins Droniaks sociālajā tīklā “Instagram” publicē saturu par to, kā 24 stundu laikā apceļot vairākus galamērķus un iekļauties budžetā.
Gabriela Ūdre, “Tez Tour” Latvija komunikācijas vadītāja, brīdina, ka pirms ceļošanas rūpīgi jāizpēta visa informācija un jāuzmanās, lai neuzķertos uz viltus atsauksmēm. Ūdre arī atzīmē, ka pēdējo gadu populārais meklēšanas rīks "ChatGPT" ceļojumu informācijas kontekstā mēdz sniegt novecojušu vai nepilnīgu saturu.
Milleniāļi: elastīgi, informēti un pieredzes kāri
Milleniāļi jeb Y paaudze ir izteikti pašpietiekami ceļotāji – viņi apvieno tehnoloģiju lietpratību ar vēlmi piedzīvot autentisku pasauli. Viņu izvēles reti balstās viesnīcu kategorijās vai tūristu maršrutos – drīzāk tās veidojas, meklējot jaunas garšas, kultūras vai piedzīvojumu takas. Viņi ir vērīgi pret budžetu, aktīvi izmanto atlaižu platformas un bieži izvēlas ārpus sezonas braucienus.
"Tez Tour" Latvija pārstāve min, ka paaudze bieži veido ceļojumu pati, taču vienlaikus novērtē arī profesionālus risinājumus, īpaši, ja tie piedāvā elastību un pārskatāmību. Informācijas pārbagātība ir viņu priekšrocība, bet arī izaicinājums – atšķirt uzticamu avotu no virspusējas reklāmas nereti ir laikietilpīgi. Tāpēc, kā norāda nozares eksperti, arvien vairāk jauniešu sadarbojas ar tūrisma operatoriem, kas spēj pielāgoties viņu vajadzībām.
X paaudze: līdzsvarā starp vērtību un kvalitāti
X paaudze, kas šodien bieži ceļo kopā ar bērniem, meklē līdzsvaru – gan budžetā, gan izvēlētajā galamērķī. Viņiem svarīga ir komforta un izmaksu kontrole, tāpēc “viss iekļauts” tipa ceļojumi joprojām ir īpaši iecienīti. Populāri kļūst arī plānoti braucieni skolēnu brīvlaikos, jo tas dod iespēju vecākiem un bērniem atgūties no mācību slodzes, mazināt stresu un uzlādēties mentāli.
Šīs paaudzes pārstāvji visbiežāk izvēlas uzticamus un pārbaudītus ceļojumu organizatorus. Iemesls ir vienkāršs – viņi nevēlas riskēt ar brīvdienu kvalitāti. Kā rāda prakse, arī "Tez Tour" Latvija klientu profilā bieži sastopami X paaudzes ceļotāji.
Pēckara paaudze (baby boomeri): droši, ērti un pārdomāti
Pēckara paaudzes ceļotāji raugās uz atpūtu kā vērtību, ko ir vērts plānot rūpīgi un laikus. Viņi dod priekšroku pilna servisa piedāvājumiem, kuros viss ir iekļauts jau sākotnēji – lidojumi, transfērs, ēdināšana un apdrošināšana. Komforts un drošība ir prioritāte, un, atšķirībā no jaunākajām paaudzēm, viņi necenšas atrast zemāko cenu katram ceļojuma elementam atsevišķi, bet meklē kopējo kvalitāti.
Taču arī šī paaudze neatsakās no iespējas ietaupīt – piemēram, ceļojot sezonas sākumā vai beigās, kad cenas ir draudzīgākas, bet laikapstākļi joprojām piemēroti atpūtai. Turklāt, kā atzīmē nozares eksperti, jo agrāk tiek veikta rezervācija, jo lielākas ir izvēles iespējas un zemāks risks palikt bez vēlamā piedāvājuma.