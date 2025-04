27 gadus vecais influenceris atklāj, kā viņš var atļauties ceļot, kad vien vēlas

Lai gan daudzi vienas dienas ceļojumus uzskata par nogurdinošiem, Droniaks tam nepiekrīt: "Daudzi komentē: "Ja jau es lidošu tik tālu, es gribu to izbaudīt,"" viņš saka. "Bet man daļa no prieka ir pats lidojums. Man patīk sēdēt lidmašīnā, tāpēc arī tā ir izklaide. Jā, iespējams, ka pēc tam būsi noguris — to es netaisos noliegt," viņš piebilst. "Bet tu būsi piedzīvojis kaut ko jaunu, par ko atcerēsies, nevis vienkārši sēdējis mājās savā pilsētā."