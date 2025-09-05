"Rīgas siltuma" jaunais vadītājs tiks aicināts izstrādāt ilgtermiņa attīstības plānu un uzlabot pārvaldību
Ekonomikas ministrija (EM) kā viens no lielākajiem AS "Rīgas siltums" akcionāriem sagaida, ka uzņēmuma jaunais vadītājs piedāvās stratēģisku redzējumu par veicamajām pārmaiņām kapitālsabiedrībā, ietverot efektivizācijas un turpmākās attīstības plānus, informēja EM.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sagaida, ka būtiski uzlabosies uzņēmuma pārvaldība, kā arī tiks izstrādāta ilgtermiņa stratēģija. Ministrs uzsver, ka jaunajai vadībai priekšā būs daudz izaicinājumu, jo siltumapgādei Rīgā ir jākļūst uz klientu orientētai.
Kā ziņots, EM pieprasījusi sasaukt akcionāru sapulci, kurā mudina atlaist arī "Rīgas siltuma" padomes locekļus Jevgeniju Belezjaku un Gati Sniedziņu.
EM uzskata, ka "Rīgas siltuma" padome nebija pietiekami ambicioza un neizrādīja sākotnējo iniciatīvu aktīvai iesaistei, lai siltumtarifi netiktu paaugstināti.
Komerclikums paredz, ka akcionāru sapulce ir jāsasauc 21 dienas laikā, taču, visiem akcionāriem vienojoties, tas iespējams ātrāk, tāpēc EM ir vērsusies pie Rīgas domes un pārējiem akcionāriem, lai nozīmētu ārkārtas akcionāru sapulces datumu un laiku, aicinot rīkoties iespējami operatīvi.
Savukārt EM ir apņēmusies organizēt nominācijas procesu "Rīgas siltuma" padomes locekļu kandidātu atlasei.
EM no uzņēmuma vadības sagaida darbības efektivitātes programmas izstrādi un ieviešanu, infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plāna izstrādi un realizēšanu, redzējumu par ilgtermiņa tarifu attīstības dinamiku - tirgus modeļa uzlabojumi un siltumenerģijas ražošanas struktūra nākotnē.
Jau ziņots, ka šovasar tika kritizēti "Rīgas siltuma" plāni rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šā gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.