Jauns valdes priekšsēdētājs Kalniņš stājas "Rīgas siltuma" vadībā
No šodienas AS "Rīgas siltums" sāk vadīt jauns uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš, informēja uzņēmuma Stratēģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis.
Jauns vadītājs bija jāieceļ, jo "Rīgas siltuma" padome izteica neuzticību valdes priekšsēdētājam Ilvaram Pētersonam par proaktīvas rīcības trūkumu tarifa sagatavošanas un apstiprināšanas procesa gaitā.
No šodienas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Kalniņš, kurš papildus līdzšinējiem pienākumiem pārņems arī Pētersona atbildības jomas.
Kalniņš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī profesionālo maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās.
Kalniņš karjeru sācis "Rīgas siltumā" kā inženieris, vēlāk ieņēmis siltumcentrāļu "Daugavgrīva" un "Ziepniekkalns" vadītāja amatus, no 2024.gada darbojies uzņēmuma valdē, atbildot par siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanu, remontu un attīstību.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pieprasījis sasaukt akcionāru sapulci, kurā mudina atlaist "Rīgas siltuma" padomes locekļus Jevgeniju Belezjaku un Gati Sniedziņu.
"Rīgas siltuma" sākotnēji plānotais siltumenerģijas tarifa kāpums nav tikai uzņēmuma valdes, bet arī padomes atbildība, jo tieši padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv uzņēmuma intereses un uzrauga valdes darbību un uzņēmuma attīstību, pauda Valainis.
Ministrs uzsvēra, ka "Rīgas siltuma" padomei un valdei ir jāuzņemas atbildība par uzņēmuma darbu, jo uzņēmuma tarifa kāpuma samazinājums tika sasniegts, pateicoties tieši Ekonomikas ministrijas (EM) aktīvai iesaistei, nevis "Rīgas siltuma" padomes iniciatīvai.
Tikmēr Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) aicināja "Rīgas siltuma" tarifu jautājumu nepārvērst par "politiskā PR (sabiedrisko attiecību) gājienu", pauda Kleinberga padomniece Letīcija Līva Lukjanska.
"Atbildība, protams, ir jāvērtē, taču savādi, ka ekonomikas ministrs savos izteikumos norādījis tikai uz diviem cilvēkiem," norāda Rīgas domes priekšsēdētājs.
Viņa ieskatā, "Rīgas siltuma" tarifi runā paši par sevi, un tie "viennozīmīgi ir pārāk augsti". "Es nevēlos, lai šis jautājums tiktu pārvērsts par politisku PR gājienu, jo svarīgākais ir strādāt pie reāliem risinājumiem, kas uzlabos situāciju rīdziniekiem," sacījis mērs.
Viņaprāt, šajā jautājumā būtiski ir vērtēt visu iesaistīto kopējo atbildību, un tas arī tikšot darīts akcionāru sapulcē.
Šovasar kritika bijusi pievērsta "Rīgas siltuma" plāniem rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šā gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.