Latvijā dzīves dārdzība pieaug - prognozē gada inflāciju 4-4,2% apmērā
Latvijā gada inflācija šogad augustā varētu būt pieaugusi līdz 4-4,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,8%, prognozēja banku analītiķi.
"SEB bankas" makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis sacīja, ka šogad augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas varētu būt samazinājušā par 0,2%, tādējādi gada inflācija varētu būt sasniegusi 4,2%.
Viņš skaidroja, ka cenu līmenis augustā varētu būt samazinājies degvielai un, iespējams, arī pārtikai. Tāpat, iespējams, vēl būs atlikusi neliela atlaižu ietekme uz apģērbu un apavu cenām. Savukārt pieaugums bija elektroenerģijas cenai un kāpums varētu būt bijis arī pakalpojumos.
"Gada inflācija sasniegs 4,2%, kas būs gada augstākais punkts. Turpmāk inflācijas tempam ir jābremzējas," sacīja Gašpuitis.
Arī "Swedbank" ekonomists Oskars Niks Mālnieks norādīja, ka 2025.gada augustā salīdzinājumā ar jūliju patēriņa cenas varētu būt sarukušas par 0,2%, tādējādi inflācijai gada laikā - šogad augustā salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu - sasniedzot 4,2%.
Viņš minēja, ka, jaunajai ražai ienākot veikalos, visticamāk, saruka pārtikas cenas. Taču, līdzīgi kā jūlijā, cenu samazinājums visdrīzāk bija mazāks, nekā vasarā ierasts. Lētāka bija arī degviela, "Brent" cenai biržā sarūkot. Vienlaikus dārgākas enerģijas imports no Skandināvijas strauji sadārdzināja elektrības cenu.
Savukārt "Luminor Bank" ekonomists Pēteris Strautiņš sacīja, ka patēriņa cenas mēneša laikā varētu būt samazinājušā par 0,3%, tādējādi gada inflācijai veidojot 4%.
"Mēneša deflācija augustā tātad atbilst sezonālajai normai," sacīja Strautiņš.
Viņš arī atzīmē, ka gada inflācija augustā Latvijā varētu būt sasniegusi 4% atzīmi tāpēc, ka pērn augustā mēneša laikā cenas samazinājās nedaudz vairāk - par 0,5%.
"Varētu teikt, ka saistībā ar cenām augustā attiecībā pret jūliju nekas īpašs nav noticis - kārtējais "nenotikums". Atsevišķi pārtikas produkti kļuvuši nedaudz lētāki. Ir sajūta, kas arī degvielas cenas kļuva nedaudz lētākas. Apģērbiem sezonālā cenu kustība šajā mēnesī ir augšup," teica Strautiņš.
Vienlaikus viņš piebilda, ka gada inflācija Latvijā ir pamazām kāpusi. "Ar to pagaidām jāsamierinās, nu nevar cenas augt par 2%, ja algas aug par 8%, šāds salikums var pastāvēt tikai īslaicīgi. Turklāt valsts ar nodokļu izmaiņām paceļ pēcnodokļu algas kāpumu pāri 10%. Cilvēkiem ir vairāk naudas un viņi to tērē. Tāpēc pakalpojumu inflācija jau gandrīz pusotru gadu nav bijusi zem 5%, preču cenu inflācija svārstās ap 3%," skaidroja Strautiņš.
Viņš arī atzina, ka iepriekš bija gaidījis, ka algu kāpums un inflācija šogad būs nedaudz mazāki. Taču sasparojušās eksporta nozares - caur šo "kanālu" Latvijas ekonomikā atkal ieplūst vairāk naudas, bet strādājošo skaitu palielināt ir praktiski neiespējami. "Likumsakarīgi, ka neapturama spēka sadursmē ar izkustināmu objektu uzvar spēks - ceļas cenu līmenis," teica Strautiņš.
Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņa cenu izmaiņām augustā paziņos pirmdien, 8.septembrī.
Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju pieauga par 0,1%, bet gada laikā - šogad jūlijā salīdzinājumā ar 2024.gada jūliju - palielinājās par 3,8%. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, jūlijā pieauga par 2,9%.