airBaltic nākamajā vasaras sezonā no Rīgas uzsāks lidojumus trīs jaunos maršrutos
Latvijas lidsabiedrība airBaltic paziņo, ka nākamajā vasaras sezonā – no 2026. gada marta beigām līdz oktobra beigām – no Rīgas uzsāks lidojumus trīs jaunos maršrutos, atsāks lidojumus uz vēl trīs citiem galamērķiem, kā arī palielinās lidojumu biežumu 20 jau esošos maršrutos, tādējādi stiprinot mūsu galvaspilsētas savienojamību ar pasauli.
airBaltic uzsāks tiešos lidojumus starp Rīgu un Antāliju (Turcijā), kur līdz šim tika veikti čarterlidojumi, kā arī uz Oulu (Somijā), papildinot pirms nedēļas izziņotos tiešos lidojumus uz Kauņu (Lietuvā). Tāpat airBaltic plāno atsākt lidojumus no Rīgas uz Aberdīnu (Lielbritānijā), Belgradu (Serbijā) un Erevānu (Armēnijā), stiprinot savas pozīcijas kā vadošajai lidsabiedrībai reģionā un veicinot RIX Rīgas lidostas nozīmi kā lielākajam un vadošajam tranzīta mezglam Baltijas valstīs.
Tomass Ramdāls (Thomas Ramdahl), airBaltic komercdirektors norāda: “airBaltic piedāvājums nākamajā sezonā kļūs vēl daudzveidīgāks, lai nodrošinātu ceļošanas iespējas gan biznesa, gan atpūtas ceļotājiem. Jaunie un atjaunotie galamērķi ir rūpīgi izvēlēti, lai nodrošinātu ērtus savienojumus ar vēl vairāk galamērķiem. Papildus, palielinot lidojumu biežumu vairākos populāros maršrutos, pasažieri iegūs vēl lielāku elastību un iespējas ceļot sev ērtākajā laikā. Šie jauninājumi uzlabos Latvijas savienojamību ar Eiropu, kā arī stiprinās RIX Rīgas lidostas līderpozīcijas Baltijas valstīs.”
Laila Odiņa, RIX Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja komentē: "Lielāks lidojumu biežums un jauni galamērķi vienmēr ir ieguvums pasažieriem, tāpēc pozitīvi vērtējam nacionālās aviokompānijas centienus veidot jaunus un papildināt esošos savienojumus.”
Papildus jaunajiem galamērķiem airBaltic nākamajā vasaras sezonā palielinās lidojumu biežumu 20 esošos maršrutos no Rīgas uz tādiem galamērķiem kā Berlīne, Bukareste, Cīrihe, Larnaka, Ļubļana, Malta, Milāna, Prāga, Sofija, Stambula, Tbilisi un daudziem citiem. Tas pasažieriem nodrošinās vēl plašākas ceļošanas iespējas un biežākus savienojumus.
Nākamajā vasaras sezonā lidsabiedrība kopumā piedāvās teju 70 tiešos maršrutus no Rīgas, kas ir par 8% vairāk nekā šīs vasaras sezonā.
airBaltic nodrošina lidojumus vairāk nekā 130 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tamperes un sezonāli no Grankanārijas piedāvājot ērtus savienojumus lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Kaukāza reģionā.