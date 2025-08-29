Nepārtikas preces veicina mazumtirdzniecības izaugsmi, pārtikas tirgus stagnē
Tuvākajos mēnešos mazumtirdzniecības apgrozījums, visticamāk, saglabāsies svārstīgs, taču kopējā tendence būs uz pakāpenisku izaugsmi.
Ekonomikas ministrijā (EM) atzīmē, ka 2025.gada jūlijā reģistrēts straujākais mazumtirdzniecības apgrozījuma pieaugums kopš 2022.gada novembra, salīdzinot ar iepriekšējo gadu attiecīgā mēneša rādītājiem. Salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju apgrozījums palielinājās par 3,4%. Izaugsmi galvenokārt nodrošināja nepārtikas preču tirdzniecības pieaugums.
Arī mēneša laikā bija vērojams mazumtirdzniecības pieaugums - jūlijā, salīdzinot ar jūniju, - tas pieauga par 1,3%, ko noteica pārtikas un nepārtikas preču apgrozījuma kāpums.
EM norāda, ka jūlijā reģistrētais pieaugums galvenokārt atspoguļoja nepārtikas preču tirdzniecības kāpumu, vienlaikus pārtikas segmentā kritums bija neliels, ko ietekmēja lielo veikalu apņemšanās mazināt pirmās nepieciešamības pārtikas preču cenas. Tas ļāva praktiski noturēt pārtikas tirdzniecību iepriekšējā gada līmenī, neraugoties uz kopumā augsto cenu spiedienu.
Degvielas apgrozījumu jūlijā veicināja zemākas cenas nekā pirms gada. Tādējādi, mazinoties spiedienam uz pārtikas un degvielas cenām, mājsaimniecībām saglabājas iespējas pārorientēt tēriņus uz citiem segmentiem, īpaši nepārtikas precēm. Tomēr kopējo patēriņa aktivitāti arī turpmāk ierobežos augstais cenu līmenis, kas turpina noslogot budžetus, prognozē EM.
Jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, nepārtikas preču mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 6,9%. Tas pieauga visās galvenajās nepārtikas preču grupās.
Mazumtirdzniecības apgrozījums visstraujāk pieauga sporta preču un spēļu mazumtirdzniecībā - par 38,2%. Pieaugums par 13,2% bija vērojams mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecībā specializētajos veikalos, bet par 11,6% - grāmatu, avīžu, kancelejas piederumu, audio un video ierakstu tirdzniecībā. Farmaceitisko medicīnisko piederumu tirdzniecībā apgrozījums pieauga par 10,2%, bet par 7,7% apgrozījums pieauga informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu tirdzniecībā un par 7,3% - tekstilizstrādājumu, paklāju, grīdsegu, tapešu, mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu tirdzniecībā.
Mērenāks kāpums bija ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības tirdzniecībā - par 4,2%, bet par 4,1% pieauga pulksteņu, juvelierizstrādājumu un citur neklasificētu jaunu preču mazumtirdzniecības apjomi. Metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecības apmēri pieauga par 2,9%, bet apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu tirdzniecībā praktiski palika nemainīgs.
Pārtikas preču mazumtirdzniecības apgrozījums gada laikā samazinājās par 0,6%, ko noteica mazumtirdzniecības nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku. Tas liecina, ka jūlijā arvien skaidrāk izpaudās pirmās nepieciešamības preču cenu samazināšanās, ko veicināja lielo mazumtirdzniecības veikalu apņemšanās samazināt cenas, piebilst ministrijā.
EM norāda, ka šī ietekme praktiski noturēja pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījumu iepriekšējā gada līmenī un ierobežoja krituma apmēru. Līdz ar to nelielais kritums nenozīmē vājāku patēriņu, bet drīzāk atspoguļo zemāku cenu līmeni biežāk pirktām precēm, pat ja fiziskajos apjomos iedzīvotāji iegādājās tikpat vai pat vairāk pārtikas.
Degvielas mazumtirdzniecības apgrozījums degvielas uzpildes stacijās jūlijā pieauga par 1,7%, salīdzinot ar 2024.gada jūliju, ko noteica zemākas degvielas cenas nekā iepriekšējā gada jūlijā.
Sadalījumā pa tirdzniecības vietām apgrozījuma kāpums jūlijā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu bija vērojams gan mazumtirdzniecībā stendos un tirgos, gan pārējā mazumtirdzniecībā ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem. Neliels apgrozījuma kāpums bija arī mazumtirdzniecībā pa pastu vai internetā.
Kopumā šā gada septiņos mēnešos mazumtirdzniecības apgrozījums praktiski nemainījās. Salīdzinot ar 2024.gada attiecīgo periodu tas palielinājās par 0,2%. To lielā mērā noteica pārtikas preču mazumtirdzniecības apgrozījuma kritums par 3%. Nepārtikas preču mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 3%, savukārt degvielas mazumtirdzniecības apgrozījums samazinājās par 1,1%.
Jau vēstīts, ka Latvijā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums šogad jūlijā, pēc kalendāri koriģētajiem datiem, salīdzināmajās cenās palielinājies par 1,7% salīdzinājumā ar 2024.gada attiecīgo periodu.