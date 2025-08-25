Autovadītāji aicināti bez maksas pārbaudīt kvēpu filtra stāvokli
No 2025.gada 1.janvāra tehniskajā apskatē Latvijā ir ieviesta jauna pārbaude dīzeļdzinēja automašīnām - tiek vērtēta kvēpu filtra (DPF) funkcionalitāte. Ja kvēpu filtrs nefunkcionē vai tas ir izņemts, tad no nākamā gada 1.janvāra tehnisko apskati iziet nevarēs. Lai autovadītāji varētu laicīgi pārliecināties par sava auto atbilstību jaunajiem noteikumiem un izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, 28.augustā Rīgā būs iespēja bez maksas pārbaudīt sava spēkrata DPF filtru.
"Šis ir kā testa brauciens pirms jaunās kārtības - ātra un vienkārša pārbaude, kas ļauj laicīgi saprast, vai filtrs darbojas. Tādā veidā vadītājs var jau tagad sakārtot auto un izvairīties no problēmām apskatē," skaidro Ivars Klints, Inter Cars Latvija B2C segmenta vadītājs un Motointegrator.lv projekta attīstītājs.
Bezmaksas pārbaude notiks 28.augustā no plkst.15.00 līdz 20.00 pie T/C Aleja stāvlaukumā, Vienības gatvē 194A. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama - pārbaude notiks dzīvajā rindā.
Ātra procedūra, tūlītējs rezultāts
Pati pārbaude aizņems aptuveni 30 sekundes - pie izpūtēja tiek pievienota ierīce, kas veic mērījumus, un automobilis darbojas ierastajā režīmā. "Ja filtrs ir kārtībā - lieliski. Ja nav, šo problēmu vēl ir iespējams atrisināt, pirms tā kļūst par šķērsli tehniskajā apskatē," norāda I. Klints.
Pēc testa vadītājs uzreiz saņems mutisku novērtējumu par filtra stāvokli un atbilstību jaunajiem normatīviem, kā arī varēs saņemt konsultāciju par filtra tīrīšanu, atjaunošanu vai nomaiņu.
Kā pagarināt filtra mūžu
Visbiežāk DPF bojājas, ja dīzeļdzinējs pārsvarā tiek izmantots īsiem braucieniem pilsētā. Motors nepaspēj uzsilt līdz darba temperatūrai un filtrs pats sevi neattīra. Lai pagarinātu tā mūžu, ieteicams regulāri veikt garākus izbraucienus, kuru laikā notiek filtra reģenerācija. Svarīgi ir arī izmantot kvalitatīvu degvielu un ievērot eļļas maiņas intervālus.
"Dīzelis ir paredzēts garām distancēm. Ja tas tiek izmantots tikai īsiem pārbraucieniem, filtra problēmas ir tikai laika jautājums," atgādina eksperts.
Kvēpu filtrs - tavai veselībai
Kvēpu filtrs būtiski samazina kaitīgo cieto daļiņu nonākšanu gaisā. Jatā nav vai tas nefunkcionē pareizi, veselībai un videi bīstamās atgāzu daļiņas nokļūst gaisā un dabā, kas ir viens no sirds asinsvadu un plaušu vēža izraisītājiem. "DPF filtra galvenā misija ir tīrāks gaiss. Ja tas nav darba kārtībā, viss, ko dzinējs izvada, nonāk tieši mūsu plaušās," uzsver eksperts.
Filtrs gan neuzlabo paša auto darbību - patiesībā dzinējam tas ir pat neliels šķērslis -, taču videi un sabiedrības veselībai tā nozīme ir ļoti liela.
Jaunās prasības un pārejas periods
CSDD informē, ka jaunā atgāzu pārbaudes metode būs spēkā no 2025.gada 1.janvāra un attieksies uz vieglajām automašīnām līdz 3,5 tonnām, kas pirmreizēji reģistrētas pēc 2013.gada 1.janvāra. 2025.gadā noteikts pārejas periods - ja tiks konstatēta pārsniegta cieto daļiņu koncentrācija, defekts būs jānovērš līdz nākamajai apskatei. Sākot ar 2026.gadu, tas būs jāsakārto viena mēneša laikā.