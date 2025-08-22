Piesakies brokastīm un uzzini, kā no kafijas tikt līdz savam biznesam
Iedomājies rītu ar gardas kafijas krūzi rokā! Diezgan ierasti. Bet kā būtu, ja otrā rokā būtu sava veikala atslēga – atslēga uzņēmumam, kuru vadi tu pats? Ceļš no kafijas krūzes līdz savam biznesam nav nemaz tik tāls, kā varētu šķist. Mēs, Narvesen, piedāvājam iespēju tev piepildīt šo sapni un sākt ceļu uz savu uzņēmumu kopā ar mums, tāpēc 5. septembrī plkst. 10.00 aicinām tevi uz informatīvām brokastīm, kurās uzzināsi visu par Narvesen franšīzes iespējām.
Narvesen ir lielākais mazumtirdzniecības franšīzes tīkls Latvijā ar vairāk nekā 27 gadu pieredzi. Ik dienu nodrošinām augstas kvalitātes kafiju, svaigus ēdienus, uzkodas un aktuālos preses izdevumus vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā. Mēs ticam, ka veiksmīga uzņēmējdarbība sākas ar specīgiem un entuziastiskiem cilvēkiem!
Kas ir franšīze?
Franšīze ir uzņēmējdarbības modelis, kurā uzņēmums ar pazīstamu zīmolu un pieredzi (franšīzes devējs) sniedz iespēju citam uzņēmējam izmantot savu zīmolu, zināšanas un citus pieejamos resursus uzņēmuma atvēršanai. Franšīzes ņēmējs ir neatkarīgs uzņēmējs, kurš ikdienā vada konkrēto tirdzniecības vietu. Sadarbojoties ar franšīzes devēju, viņš organizē darbu, rūpējas par klientu apkalpošanu un gūst peļņu.
Lai iepazīstinātu plašāk ar franšīzes sadarbības modeli un atbildētu uz visiem jautājumiem, aicinām uz informatīvām brokastīm 5. septembrī plkst. 10.00!
Pasākuma laikā:
- uzzināsi vairāk par Narvesen un mūsu vērtībām;
- iepazīsi franšīzes modeli un sadarbības pamatprincipus;
- satiksi uzņēmuma vadību un franšīzes ņēmējus, kuri dalīsies savā pieredzē.
Šī ir lieliska iespēja ne tikai gūt ieskatu franšīzes darbībā, bet arī iepazīt cilvēkus, kas jau izvēlējušies šo ceļu un atvēruši savus franšīzes uzņēmumus sadarbībā ar Narvesen.
Ko iegūsi, kļūstot par franšīzes ņēmēju?
- Iespēju vadīt savu uzņēmumu un pelnīt atkarībā no ieguldītā;
- zīmolu ar augstu reputāciju un klientu uzticību;
- apmācību un atbalstu no franšīzes devēja;
- pilnībā aprīkotu tirdzniecības vietu;
- skaidri izstrādātas darbības vadlīnijas;
- preču iepirkumu un piegādes loģistikas pārvaldību;
- mārketinga atbalstu un klientu piesaistes kampaņu īstenošanu.
Narvesen franšīzes modelis ir piemērots gan pieredzējušiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas sākt savu pirmo biznesu. Ja esi uzņēmīgs, mērķtiecīgs un atbildīgs, – šī ir iespēja tieši tev!
Pieteikšanās līdz 31. augustam.