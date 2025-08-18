Saražotās piena produkcijas daudzums pārdošanai pirmajā pusgadā pieaudzis par 3,5%
Piena pārstrādes uzņēmumos saražotā piena produkcija pārdošanai 2025. gada 1. pusgadā palielinājās par 2,6 tūkstošiem tonnu jeb 3,5 %, salīdzinot ar 2024. gada 1. pusgadu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati.
Lielākais saražotā apjoma pieaugums vērojams sviestam – par 14,4 % un sieram (ieskaitot sieru, ko izmanto kausētā siera ražošanai, nogatavināto un svaigo sieru (skābpiena sieru, mājas sieru, biezpienu, saldos sieriņus un sieriņu masu)) – par 13,6 %.
Savukārt, salīdzinot ar 2023. gada 1. pusgadu, saražotā sviesta apjoms pieauga par 6,4 %, bet saražotā siera apjoms par 11,6 %.
Šā gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu gadu iepriekš, paskābinātā piena (jogurta, kefīra, rūgušpiena u.c.) un krējuma ražošanas apjoms samazinājās attiecīgi par – 4,9 % un 3,0 %, bet dzeramā piena ražošanas apjoms nemainījās.
Savukārt, salīdzinot ar 2023. gada 1. pusgadu, dzeramā piena ražošanas apjoms samazinājās par 3,8 %, paskābinātā piena – par 3,9 %, bet krējuma saražotais apjoms par 4,1 %.
Svaigpiena vidējā iepirkuma cena pieauga par 23,6 %
2025. gada 1. pusgadā piena iepirkšanas un pārstrādes uzņēmumi iepirka 416,1 tūkstošus tonnu svaigpiena, kas ir par 0,7 tūkstošiem tonnu jeb 0,2 % mazāk nekā 2024. gada 1. pusgadā.
Svaigpiena vidējā iepirkuma cena 1. pusgadā bija 484,96 eiro par tonnu, kas ir par 92,66 eiro par tonnu jeb 23,6 % vairāk nekā 2024. gada 1. pusgadā, arī salīdzinājumā ar 2023. gada 1. pusgadu svaigpiena iepirkuma cenai ir vērojams pieaugums – par 128,06 eiro par tonnu jeb 35,9 %. Augstākā svaigpiena vidējā iepirkuma cena 1. pusgadā sasniedza februārī – 490,19 euro par tonnu.