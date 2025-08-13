Ministru kabinets apstiprina noteikumus pārtikas preču cenu caurredzamībai un monitoringam
Ministru kabinets otrdien, 12. augustā, apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā pārtikas preču mazumtirgotāji sniedz informāciju Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP) patēriņa cenu salīdzināšanai un pārtikas preču cenu monitoringam.
“Ar šiem noteikumiem mēs īstenojam "Memorandā par pārtikas preču tirdzniecību" pausto apņemšanos – veicināt cenu monitoringa un salīdzināšanas rīku darbību un nodrošināt lielāku pārtikas cenu caurskatāmību. Tas dos patērētājiem iespēju pieņemt informētus lēmumus par izdevīgākiem pirkumiem un veicinās godīgu konkurenci tirgū,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19.2 panta piekto daļu noteikumi nosaka kārtību, kādā CSP tiek iesniegta informācija par patēriņa precēm, lai nodrošinātu cenu salīdzināšanu un pārtikas preču cenu monitoringu.
Nosaka iesniedzamo informāciju CSP patēriņa cenu salīdzināšanai un pārtikas preču cenu monitoringam un šīs informācijas aprites, pieprasīšanas, nodošanas un uzglabāšanas kārtību, kā arī pamata pārtikas preču sarakstā iekļaujamās preču grupas un preces.
Noteikumi attiecas uz pārtikas preču mazumtirgotājiem ar neto apgrozījumu virs 400 miljoniem eiro, kuriem ir pienākums sniegt datus, kā arī citām mazumtirdzniecības vietām, kuras to var veikt brīvi. Regulējums paredz divas datu plūsmas:
- Cenu salīdzināšanas rīkiem paredzētie dati par aktuālajām pamata pārtikas preču grupās ietilpstošo preču cenām – iesniedzami CSP katru dienu līdz plkst. 8.00; tie ir vispārpieejami.
- Patēriņa cenu salīdzināšanai paredzētie elektroniskie (transakciju) dati – iesniedzami CSP reizi nedēļā par visām precēm; tā ir ierobežotas pieejamības informācija, kuru noteiktos gadījumos var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteiktajiem mērķiem.
Jaunais regulējums stāsies spēkā pakāpeniski – Centrālā statistikas pārvalde līdz 2025.gada 1.novembrim izsūtīs pieprasījumu pārtikas preču mazumtirgotājiem, kuriem atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19.2 panta otrajai daļai ir pienākums sniegt datus atbilstoši šiem noteikumiem, savukārt pārtikas preču mazumtirgotāji tiem noteikumos noteiktos datu sniegšanas pienākumus sāks pildīt ar 2025.gada 1.decembri.