LPTA izpilddirektors: tuvākajos mēnešos pārtikas cenas nesamazināsies
Latvijā tuvākajos mēnešos nav pamata prognozēt pārtikas cenu samazināšanos, sacīja Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) izpilddirektors Noris Krūzītis.
Viņš skaidroja, ka laika apstākļi gan Latvijā, gan citās valstīs ir nelabvēlīgi ietekmējuši ražu, tāpēc palielināsies izmaksas.
"Mazumtirgotājiem būs gandrīz neiespējami nodrošināt gan produktu pieejamību, gan zemākas cenas, tāpēc tiks meklētas alternatīvas iepirkumiem arī ārvalstīs. Taču zemo cenu groza pamatproduktiem cenas joprojām tirgotāji uzturēs zemākajā līmenī, cik tas būs iespējams," piebilda Krūzītis.
Viņš sacīja, ka memoranda par pārtikas cenu samazināšanu un zemo cenu groza iniciatīvas lielākais sasniegums ir tas, ka pircējiem vissvarīgākajās pārtikas produktu grupās ir pieejami produkti, kuru cenas nepalielinās, lai arī tam būtu objektīvi iemesli.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka kopš gada sākuma pārtikas mazumtirgotāji ik dienu saņem pieprasījumus paaugstināt cenas plašam produktu klāstam gan no vietējiem, gan ārvalstu piegādātājiem. Pēc viņa teiktā, iemesli tam ir objektīvi - izejvielu cenu kāpums, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī nepieciešamība sezonā trūkstošos produktus ievest no citām valstīm, kas rada spiedienu uz cenu pieaugumu.
Tomēr memorands paredz, ka zemo cenu pārtikas groza pamatproduktiem desmit produktu grupās mazumtirgotāji, cik vien iespējams, nodrošina zemāko cenu tirgū. Krūzītis norādīja, ka tas ir izdevies, jo šajos produktos cenas nav pieaugušas, lai gan pastāv objektīvi iemesli to kāpumam. "Šis ir tiešs memoranda rezultāts. Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) regulāri uzrauga situāciju un ir apliecinājis, ka zemo cenu groza preču cenas nav mainījušās," piebilda asociācijas izpilddirektors.
Jau vēstīts, ka Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju pieauga par 0,1%, bet gada laikā - šogad jūlijā salīdzinājumā ar 2024. gada jūliju - palielinājās par 3,8%, kas ir tāds pats inflācijas rādītājs kā mēnesi iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, jūlijā pieaudzis par 2,9%. Tāpat ziņots, ka šogad 27.maijā tika parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Memorands paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka ieviešanu, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara palielināšanu veikalos.
Zemo cenu pārtikas groza izveide paredz, ka desmit preču kategorijās katrā tiek nodrošināts vismaz viens produkts ar zemāko cenu kategorijā un ar zināmu regularitāti produkti tiks mainīti pret citiem produktiem no tās pašas kategorijas.
Savukārt cenu salīdzināšanas rīks paredzēts, lai tirgotāji reizi dienā nodotu informāciju par zemākajām cenām Centrālās statistikas pārvaldei (CSP), kas tos publicēs. Dati būs pieejami gan dažādiem cenu salīdzināšanas rīkiem, gan tie tiks publiskoti Ekonomikas ministrijas (EM) mājaslapā.
Vienlaikus cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai ir nepieciešamas izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, lai tirgotājiem būtu pienākums sniegt šos datus CSP.
Tāpat memorands paredz vietējo pārtikas produktu veicināšanas kampaņas. Memorandu parakstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), Krūzītis, LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, kā arī Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
Tāpat memorandu parakstīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, PTAC direktore Zaiga Liepiņa un citi partneri.