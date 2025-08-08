Gada inflācija jūlijā Latvijā sasniegusi 3,8%
Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju pieauga par 0,1%, bet gada laikā - šogad jūlijā salīdzinājumā ar 2024.gada jūliju - palielinājās par 3,8%, kas ir tāds pats inflācijas rādītājs kā mēnesi iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, jūlijā pieaudzis par 2,9%.
2025.gada jūlijā, salīdzinot ar 2025.gada jūniju, būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+0,1 procentpunkts), kā arī apģērbam un apaviem (-0,3 procentpunkti), dažādu preču un pakalpojumu grupai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,3%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu grupā bija svaigiem augļiem (+3,0%) un kartupeļiem (+9,9%). Kafija kļuva dārgāka par 1,7%. Akciju noslēguma rezultātā cenas palielinājās maizei (+1,2%), žāvētai, sālītai un kūpinātai gaļai (+1,2%), atspirdzinošajiem dzērieniem (+6,9%). Cenas pieauga mājputnu gaļai (+0,8%). Svaigi dārzeņi kļuva lētāki par 3,4%. Galvenokārt akciju ietekmē cenas samazinājās svaigām vai atdzesētām zivīm (-13,3%), šokolādei (-1,9%), konditorejas izstrādājumiem (-0,9%), biezpienam (-2,4%), saldumiem (-3,7%).
Apģērba un apavu grupā cenas samazinājās par 5,3%. Mēneša laikā vidējais cenu līmenis apģērbiem kritās par 6,2% un apaviem - par 3,8%.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,3%. Būtiskākais cenu kāpums grupā bija elektroenerģijai (+0,8%) un siltumenerģijai (+0,2%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi kļuva dārgāki par 1,9%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai par 2,6%, tai skaitā dīzeļdegvielai - par 4,1%, benzīnam - par 1,2%, savukārt auto gāzes cenas samazinājās par 0,5%. Sadārdzinājās arī pasažieru aviopārvadājumi, pasažieru pārvadājumi pa jūru un autoceļiem.
Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 0,5%. Noslēdzoties akcijām, barība lolojumdzīvniekiem kļuva dārgāka par 3,9%. Sadārdzinājās arī kompleksie atpūtas pakalpojumi un televīzijas abonēšanas maksa. Savukārt lētāki bija ziedi.
Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas samazinājās par 1,7%, galvenokārt akciju ietekmē personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija vīnam, mājokļa mēbelēm, mobilo tālruņu iekārtām, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem un alum. Savukārt cenas samazinājās stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.
Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2025.gada jūlijā, salīdzinot ar 2024.gada jūliju, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1,8 procentpunkti), ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,6 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (+0,4 procentpunkti), ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti), veselības aprūpei (+0,2 procentpunkti), restorānu un viesnīcu pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 6,9%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija kafijai (+34,2%). Dārgāka bija arī mājputnu gaļa (+17,9%), svaigi augļi (+13,2%), šokolāde (+29,2%), olas (+19,3%), sviests (+19,8%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (+4,5%). Cenas pieauga piena produktiem (+6,9%), pienam (+7,1%), konditorejas izstrādājumiem (+4,4%), augu eļļai (+19,9%), liellopu gaļai (+28,9%), augļu un dārzeņu sulām (+7,1%), sieram un biezpienam (+1,9%), saldējumam (+6,1%). Savukārt lētāki bija kartupeļi (-9,3%), cukurs (-18,7%), svaigas vai atdzesētas zivis (-13,4%), milti un citi graudaugi (-3,1%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 5,9%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 9,6%. Alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 3,9%, sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, alum un vīnam.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 3,3%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+7,1%). Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+7,8%), dabasgāze (+10,9%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (+12,0%), atkritumu savākšana (+11,0%), mājokļa īres maksa (+3,1%), kanalizācijas pakalpojumi (+4,0%) un ūdensapgāde (+2,7%). Savukārt lētāka bija siltumenerģija (-3,5%) un cietais kurināmais (-3,2%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis kāpa par 3,6%. Gada laikā dārgāki kļuva ārstu speciālistu pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi.
Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 5,0%, sadārdzinoties televīzijas abonēšanas maksai, atpūtas un sporta pakalpojumiem, laikrakstiem un žurnāliem, barībai lolojumdzīvniekiem.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,4%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem - par 3,9%, ēdnīcu pakalpojumiem - par 6,4% un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem - par 6,2%. Gada laikā sadārdzinājās arī viesnīcu pakalpojumi par 10,3%.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija telekomunikāciju pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, pirmsskolas izglītībai, apaviem, uzturēšanās izmaksām veco ļaužu pansionātos, mājokļa mēbelēm, pasažieru aviopārvadājumiem. Savukārt lētāka bija degviela (-2,5%), personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, autotransportlīdzekļu apdrošināšana, lietotas automašīnas.