Donalds Tramps uzsācis bīstamu spēli ar ASV Federālo rezervju sistēmu

Der neue Mann für's grosse Geld: US Präsident Trump nominiert Jerome Powell als nächsten Notenbankchef / 021117 *** -- WASHINGTON, Nov. 2, 2017 -- U.S. Federal Reserve Governor Jerome Powell (R) addresses a nomination ceremony with President Donald Trump at the rose garden of the White House in Washington D.C., the United States, on Nov. 2, 2017. U.S. President Donald Trump on Thursday announced his nomination of current Federal Reserve Governor Jerome Powell as the next head of the country's central bank. ***