“Viņa teica ‘Jā’!” – "Prāta vētras" mūzikas iedvesmoti, top bildinājumi, laulības un dzīves stāsti

Viens no šiem stāstiem ir Roberta stāsts: “Tālajā 2015. gadā man bija 25 gadi, un es sapratu, ka ir pienācis laiks bildināt savu draudzeni Elīnu. Sākotnēji domāju to darīt Barselonā, taču tur valdīja spēcīga svelme un abi bijām noguruši – tas nebija īstais brīdis. Uzreiz pēc atgriešanās devāmies uz Prāta Vētras “7 soļi svaiga gaisa” tūres noslēguma koncertu. Ieradāmies laicīgi, lai būtu tuvu skatuvei. Sirds dauzījās, kabatā – saderināšanās gredzena kastīte. Cerēju, ka apsardze nepamanīs. Kad sāka skanēt “Spogulīt, spogulīt”, zināju – ir jādarbojas. Apkārt kliedzošās pusaudzes acumirklī atbrīvoja vietu, kad nometos uz viena ceļa. Kad Elīna pateica “Jā”, pamanīju, ka operatora kamerā iedegusies sarkanā gaisma – viņš to bija iemūžinājis! Paskatījos kamerā un teicu: “Viņa teica ‘Jā’!” Vēlāk, kāzās, mūs sagaidīja īpašs pārsteigums – mana māsa bija sazinājusies ar Prāta Vētru, un Renārs ar Jāni mums atsūtīja video sveicienu un koncerta DVD. Tā ir atmiņa, kas paliks mūžīgi.” Šis stāsts izstāstīts arī video formātā, skatīties ŠEIT