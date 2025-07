AI-empowered izglītība un pētniecība: kā TSI “pieradina” mākslīgo intelektu

Tās ir tās pašas jomas, kurās mūsu augstskola tradicionāli ir spēcīga - transports, loģistika, mobilitāte, aviācija, informācijas tehnoloģijas. Mūsu komanda galvenokārt attīsta savu ekspertīzi piedaloties starptautiskos zinātniskajos projektos. Piemēram, projektā ePIcenter mēs strādājām ar MI pielietojumu mūsdienu loģistikā, tostarp tādās tehnoloģijās kā hyperloop, automatizētie roboti un lielo kuģu maršrutēšana okeāna loģistikā. Projekts bija milzīgs - tajā piedalījās 40 dalībnieki no visas pasaules, tostarp daudzi lielāko starptautisko organizāciju pārstāvji: DHL, Antverpenes osta un citi. Savukārt projektā DCODE, kurā bija iesaistīti 15 doktoranti no dažādām valstīm, tostarp viens doktorants un vairāki pasniedzēji no TSI, mēs pētījām atbildīgu MI pielietojumu sistēmu izstrādē - tostarp mobilitātes jomā. Nesen TSI sāka dalību plašā starptautiskā projektā, kas veltīts pilsētu mobilitātei. Mūsu uzdevums būs pētīt, kā ar MI palīdzību uzlabot mobilitāti Rīgā un tās apkaimēs, uzsvaru liekot uz iekļaujošiem risinājumiem un “zaļo” transportu. Šajā projektā mūs atbalsta arī Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome. Latvijā TSI pētnieki ir vieni no spēcīgākajiem transporta un loģistikas jomā, tāpēc bieži sadarbojamies arī ar valsts un pašvaldību institūcijām.