Jaunais ES Mākslīgā intelekta akts stājas spēkā, iezīmējot jaunu ēru tehnoloģiju regulēšanā

Jau 2021. gadā, TSI bija viena no pirmajām iestādēm Latvijā, kas pievērsās MI ētikas jautājumiem. TSI maģistrantūras absolvents, šobrīd PhD students un Accenture Baltics vecākais datu inženieris, Aleksejs Vesjolijs uzsāka pētījumu par MI ētiku maģistra darba ietvaros, pievēršoties MI ētikas principu pielietošanai no programmatūras un informācijas sistēmu izstrādātāja viedokļa. Viņa darbs tika atzīts par labāko maģistra studiju programmā “Informācijas sistēmu vadība”. Pētījuma galvenais mērķis bija izveidot praktiski izmantojamas ētikas vadlīnijas, kas palīdzētu IT industrijā radīt MI risinājumus, kas atbilst ētikas standartiem. “Savā maģistrā darbā es izanalizēju visu pieejamo informāciju par šo tēmu un nonācu pie secinājuma – neskatoties uz to, ka šī tēma IT industrijā ir akūta, lielākā daļa no pētījumiem apspriež ētikas principus mākslīgā intelekta jomā teorētiski. Man radās ideja izveidot vadlīnijas, kuras būtu iespējams izmantot industrijā, lai izstrādātu programmatūru ar MI risinājumiem, kas ņem vērā ētikas principus. Tas nebija viegli, bet gala rezultātā nonācu pie savām vadlīnijām, kuras veiksmīgi integrēju, izmantojot datus no diviem IT projektiem, un pierādīju, kā izveidotās vadlīnijas var būt izmantotas, lai noteiktu ētikas prasības pret "gudrajām" programmatūrām/ierīcēm, kā arī identificēju iespējas tālāku vadlīniju attīstībai.” norāda Aleksejs.