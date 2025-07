Pārdod Mežaparka “vizītkarti” – villu, kurā vēl pavisam nesen saimniekoja “Gazprom” un Putina draugs

Izsoles sākumcena noteikta kā 1,2 miljoni eiro, kas ir ievērojami mazāk nekā 2010. gadā to iegādājās “Gazprom”. Krievijas gāzes gigants to nopirka par 1,5 miljoniem latiem jeb gandrīz 2,2 miljoniem eiro. Toreiz tajā sāka saimniekot “Gazprom” Baltijas pārstāvniecība, kuru vadīja Jevgēnijs Roldugins, kurš bijis Kremļa saimnieka Vladimira Putina draugs un kursabiedrs, mācoties PSRS Valsts drošības komitejas institūtā. Pirms tam viņš bija ilggadējs akciju sabiedrības “Latvijas gāze”, kuras lielākais akcionārs toreiz bija “Gazprom” (34%), darbinieks, bet padomju laikos viņš strādājis bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas nodaļā, kas pretdarbojās ārvalstu specdienestu interesei par padomju iekšlietu struktūrām. 2020. gadā Jevgēnijs Roldugins mira no “Covid-19” un jau tolaik plašsaziņas līdzekļos parādījās neoficiālas ziņas, ka, iespējams, tuvāko gadu laikā “Gazprom” varētu apsvērt plānu par pārstāvniecības Rīgā slēgšanu. Ieraksti uzņēmumu reģistros liecina, ka pērnā gada aprīlī Latvijas galvaspilsētā arī oficiāli likvidēta “Gazprom” pārstāvniecība. Un tādai arī pašlaik nav jēgas, jo Eiropas Savienība, tostarp arī Latvija, pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā atsakās no Krievijas gāzes iepirkuma.