Atcelts lidojums? Neļauj sevi apzagt – prasīt var līdz 600 eiro!

Ja lidojums ir atcelts un pasažieri par to ir informēti mazāk nekā divas nedēļas pirms lidojuma, pasažieriem ir tiesības saņemt kompensāciju no aviokompānijas. Tomēr jāatzīmē – ja aviokompānija var pierādīt, ka lidojuma atcelšanu izraisīja ārkārtēji apstākļi, tai nav pienākuma maksāt kompensāciju. Eiropas Savienības Tiesa ir sniegusi papildu skaidrojumu par to, ko nozīmē lidojuma atcelšana, un pat paplašinājusi Regulas 261/2004 definīciju. Tiesa atzinusi, ka lidojums uzskatāms par atceltu arī tad, ja lidmašīna ir pacēlusies, bet tehnisku vai citu iemeslu dēļ atgriezusies sākotnējā lidostā, nesasniedzot galamērķi, kāds bija paredzēts maršrutā. Tādā gadījumā lidojums nav noticis atbilstoši sākotnējam plānam un tiek uzskatīts par atceltu.