PTAC: zemo cenu grozs kļūst pieejamāks patērētājiem

Ieva Šmite, Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.: “Konkurences padomes (KP) vērtējumā, zemo cenu groza iniciatīva var veicināt cenu konkurenci pārtikas mazumtirdzniecībā, ja tirgotāji, sekojot konkurentu piedāvājumam, cenšas patstāvīgi piedāvāt patērētājiem izdevīgākus nosacījumus. Novērojums, ka dažās preču kategorijās dažādās tirdzniecības ķēdēs izveidojas līdzīgas vai pat identiskas cenas, pats par sevi vēl neliecina par konkurences pārkāpumu, bet var liecināt par to, ka tirgotāji rūpīgi monitorē viens otra piedāvājumu veikalos, cenšoties neatpalikt no konkurentu piedāvājuma. Tā kā pārtikas mazumtirdzniecība ir viens no Konkurences padomes prioritārajiem uzraudzības virzieniem, mēs rūpīgi sekojam tirgus attīstībai un nepieciešamības gadījumā veiksim padziļinātu analīzi, lai pārliecinātos, ka tirgus dalībnieki darbojas godīgas konkurences apstākļos. Jau tagad KP ir uzsākusi jaunu mazumtirdzniecības tirgus uzraudzību, pētot pašvaldību teritoriālo plānojumu un mazumtirdzniecības vietu pieejamību.”