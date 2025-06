“Valmiermuižas alus” īpašnieks Aigars Ruņģis nosauc lielākos zaudētājus no alkohola tirdzniecības ierobežojumiem

Jūnijā tie ir apmēram 15% no visa gada apgrozījuma. Alus nozare kopumā ir izteikti sezonāla. No maija līdz septembrim pārdodam būtiski vairāk nekā ziemas sezonā, kas ilgst no oktobra līdz martam. Alus darītava arī ziemas sezonā strādā gandrīz ar pilnu jaudu, bet pārdošanas apjomi ir krietni zemāki. Savukārt, vasaras sezonā, no aprīļa līdz septembrim, strādājam ar peļņu. Rezultātā gads kopumā noslēdzas ar peļņu.