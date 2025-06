Kreditēšanas uzņēmuma AS 4finance zīmolu sniegtā kreditēšanas kvalitāte iedzīvotāju vērtējumā ir augsta

Balsojumā iegūtās atbildes parāda, ka kopumā visu trīs zīmolu pakalpojuma nodrošināšanas līmeni vērtē pozitīvi un tas novērtēts augstu. 4 no 5 patērētājiem, kas izmantojuši kādu no zīmolu “SMScredit.lv” , “Ondo.lv” un “Vivus.lv” pakalpojumiem, atzīst, ka ieteiktu to saviem tuviniekiem vai draugiem. Finanšu sektorā ļoti pozitīvi tiek novērtēta tieši draudzīgā attieksme, pakalpojuma sniedzēja pieejamība un konsultantu atsaucība.