Narkologs Ennītis brīdina: “Sliktākais – tu pats nejūti, ka neesi gatavs braukt”

2024. gadā kopā uz Latvijas ceļiem satiksmes negadījumos, kuros viens no auto vadītājiem ir bijis alkohola reibumā, ievainoti 205 cilvēki, no kuriem smagi ievainoti 29 cilvēki. Šogad tikai pirmajos piecos mēnešos ievainoto skaits sasniedzis 62, no kuriem smagi ievainotie - 11. Tomēr satraucoši ir tas, ka ceļu satiksmē alkohola reibumā piedalās ne tikai autovadītāji. Kā liecina CSDD rīcībā esošie dati, kopš 2023. gada 1. janvāra līdz šī gada jūnijam bojā gājuši 25 velosipēdisti, no kuriem 10 bija alkohola reibumā. Tāpat bojā gājuši 82 gājēji – 24 no viņiem bija alkohola reibumā. Šie dati spilgti parāda, ka ceļu satiksmes drošība ir visu satiksmes dalībnieku kopēja atbildība – arī velosipēdistu un gājēju rīcība var būt liktenīga gan sev, gan citiem.