Jau 18. jūnijā SEB banka veiks izmaiņas krājkonta procentu likmēs

Ja līdz šim gada procentu likmes par naudas glabāšanu SEB bankas Krājkontā bija 2% no ieguldītās summas, tad no 18. jūnija šī likme eiro valūtai būs 1,8%. Proti, procents, ko banka piedāvā par naudu, kuru turat savā krājkontā samazināsies. ASV dolāru gada procentu likmi banka mainīt neplāno. Juridiskām personām gada procentu likme samazināsies no 1% uz 0,9%.