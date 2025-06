Pa laukiem var supot! Zemnieki izmisumā - pupas noslīkušas, kāposti aizpeldējuši pa straumi...

Lauksaimnieks Edgars Garkalns no Preiļu novada atklāj savas izjūtas: "Es tikai no rīta pamostos un nodomāju – viss atkal ir slikti. Kur to naudu dabūt, lai var dzīvot? Ja nav nekādas agrās ražas." Edgara sešdesmit hektāru lielā saimniecība burtiski slīkst. Lietavu dēļ joprojām nav sastādīti kartupeļi un kāposti. Lai gan sociālajos tīklos parādās apgalvojumi, ka zemnieki paši vainīgi, ja meliorācija nav sataisīta, Edgars norāda, ka viņa laukos meliorācija ir, bet tas neko nedod tik stiprā lietū.