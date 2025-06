Ekonomiste Līga Leitāne norāda uz nepilnībām pašvaldību finansējuma sadalē

Es viennozīmīgi uzskatu, ka pašvaldībām savstarpēji ir jādalās. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas pieredzi, tad, piemēram, gan Francijā, gan Šveicē darbojas pašvaldību izlīdzināšanas fondi. Tur gan ir mazliet cita metodoloģija un kritēriji naudas pārdalei, taču pašvaldības izlīdzināšanas fondi eksistē. Veidi, kā notiek finansējuma pārdale, var būt atšķirīgi - vai nu no valsts budžeta, vai nu pārnese no vienām pašvaldībām uz citām. Ja raugāmies uz Latvijas situāciju un domājam tikai no Rīgas viedokļa, nedomājot par valsti kopumā, tad katrs aizstāv sev tuvāko. Taču mēs nevaram domāt tik šauri, tikai par savām personiskajām interesēm, tikai par Rīgu. Mums tomēr jādomā par valsti kā vienotu veselumu. Līdz ar to pašvaldību finansiālā izlīdzināšana noteikti ir jāsaglabā. Cita lieta, ka var diskutēt, pēc kādiem principiem tā notiek, vai ir iestrādāti stimulējošie mehānismi. Bet tas, ka visiem iedzīvotājiem ir jānodrošina vienādas iespējas saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kādā pašvaldībā viņi dzīvo, ir viennozīmīgi.