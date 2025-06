Ekonomists Pēteris Strautiņš norāda uz milzīgu problēmu daudzās Latvijas pašvaldībās

Salīdzinošs trūkums savukārt ir tas, ka par Rīgu un Latviju kopumā ir grūtāk izstāstīt labus stāstus. Igaunijas ekonomika vispār lielā mērā ir balstīta uz stāstu. Ne tādā nozīmē, ka nebūtu reālu sasniegumu, bet tādā nozīmē, ka stāsts par IT nozares sasniegumiem pievelk spējīgākos jauniešus, kuri jau tālāk rada jaunus sasniegumus. Ja mēs salīdzinām Tallinas un Rīgas eksportu, tad IT jomā nebūt nav tā lielākā atšķirība, bet stāsts par IT strādā. Rīga ir daudz sarežģītāka, stāstam ir daudz šķautņu, un līdz ar to tam ir daudz grūtāk "pielipt" nekā stāstam par "Baltijas IT tīģeri" Igaunijas gadījumā un stāstam par straujāk augošo Baltijas pilsētu Viļņas gadījumā. Par Tallinu un Viļņu stāstu izstāstīt ir vienkāršāk. Rīga ir skaista un interesanta pilsēta, kura savas daudzveidības dēļ ir vienkāršiem vārdiem grūti izskaidrojama, grūti klasificējama. Neviens stāsts tā vienkārši nevar noķert to, ka Rīgā kādā kafejnīcā satiekas IT speciālists ar filmu režisoru un izdomā jaunu veidu, kā zīmēt "multeni", vai IT speciālists un baņķieris un izdomā kādu jaunu finanšu produktu. Reizēm es to saucu par lielpilsētas kolektīvo ģēniju - tiek radīts kaut kas skaists un vērtīgs procesā, kuram nevar precīzi izsekot un kuru nevar aprakstīt.