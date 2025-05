Vidējā darba samaksa "uz papīra" Latvijā pieaugusi līdz 1757 eiro mēnesī

No 2025.gada 1.janvāra valstī noteiktā minimālā alga Latvijā pieauga no 700 līdz 740 eiro jeb par 5,7%, mainījās iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmes, kā arī diferencētais neapliekamais minimums aizvietots ar fiksētu lielumu neatkarīgi no ienākumu apmēra, atzīmē statistikas pārvaldē.