"Huawei" prezentē inovatīvus viedpulksteņus

Protams, ir arī visplašākais atbalsts jebkādām fiziskām aktivitātēm, sākot no skriešanas un beidzot ar kalnos kāpšanu. Viedpulkstenis apkopos datus par visām šīm aktivitātēm un palīdzēs izstrādāt treniņu plānus. Vienlaikus tas ir ļoti elegants, tā korpuss izgatavot no titāna, bet virsma no skrāpējumdroša safīra stikla. Pieejams divos izmēros - 46 un 42 mm. WATCH 5 cena ir no 449 līdz 649 eiro.