Igaunijā radītā veiksmes stāsta "Bolt" prezidents skaidro juridiskās problēmas Baltijā un vērienu, kādā uzņēmums darbojas

Man šīs sūdzības šķiet dīvainas, jo digitālās platformas pēc definīcijas ir ļoti caurredzamas. Ikviens darījums ir digitāli reģistrēts. Viss tiek kopīgots ar nodokļu iestādēm, un to paredz arī Eiropas Savienības regula. Latvijā, manuprāt, tikai 16% maksājumu notiek skaidrā naudā, un arī tie tiek reģistrēti digitāli. Salīdzinot to ar faktu, ka apmēram 80% klasisko taksometru vadītāju darbojas ēnu ekonomikā, no jebkura viedokļa raugoties, platformas ir daudz labāka sistēma no caurredzamības, no valsts kontroles viedokļa, jo ēnu ekonomika nav iespējama, tiek radīts lielāks ieguldījums IKP, ir lielāki nodokļu ieņēmumi. Tāpēc man vienmēr ir diezgan dīvaini dzirdēt šīs sūdzības no taksometru nozares puses, jo viņiem pašiem ir daudz problēmu. Tad viņi uzbrūk mums un uzbrūk nevis tāpēc, ka tādējādi varētu atrisināt šīs problēmas, bet tāpēc, ka mēs vienkārši esam labāki nekā viņi savā biznesā. Tas ir nožēlojami.