Elīna Egle-Ločmele norāda uz daudzām nepilnībām Lavijas aizsardzības nozares prioritāšu noteikšanā

Otra lieta - man šķiet tikai loģiski, ka valsts iestādes ar valsts iestādēm sadarbojas un par to rakstīt dokumentos ir diezgan liels absurds, bet jau pieminētā stratēģija lielā mērā ir par to. Tajā pašā laikā stratēģijā ir ļoti maz pieminētas institūcijas, kuras ir kritiski svarīgas aizsardzības nozares attīstībai - Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija vispār nav pieminēta, lai gan tieši tā veido ārpolitiku un drošības politiku. Stratēģijas griezumā es redzu, ka sadarbosies trīs iestādes, un neviena cita tur nav pieminēta. Ko tad mēs pārējā sabiedrība darīsim, gaidīsim to rezultātu? Kā mums iesaistīties? Federācijai, mums kā ilggadējai un lielākajai aizsardzības un drošības industriju apvienojošajai industrijai, piemēram, neviena uzdevuma stratēģijā nav.