Strīds par telpu nomu paralizē hokejista Ronalda Ķēniņa finansēto restorānu Vecrīgā

Ķēniņš raidījumam pastāstīja, ka, ilgstoši uzturoties Šveicē, viņam radušās aizdomas, ka biznesa partneris Latvijā cenšas atņemt viņam piederošās mantas. Atbraucot uz Latviju, hokejists tam guvis apstiprinājumu. "Viņam bija iedota kompānija un viss bija saplānots, kā mēs to darīsim, bet uzdevums netika izpildīts no viņa puses. Tagad pēkšņi atnāk ziņa, ka viņš ir izdomājis, ka tas viss viņam pieder un viņš grib to visu atņemt," sacīja Ķēniņš, paužot sašutumu, ka šāda civiltiesiskā strīda risināšanā vajadzēja iesaistīt policiju.