Kur "Rīgas miesnieks" dabū gaļu saviem izstrādājumiem un kā zaļais kurss ietekmē biznesu

Mēs atšķiramies no citiem tirgus spēlētājiem ar to, ka cenšamies paši izaudzēt visu nepieciešamo izejvielu produktiem. Ar to esam unikāli Baltijas valstīs - audzējam gan cūkgaļu, gan arī cāļu gaļu. Mēs plānojam attīstīt šo fermu tīklu vēl vairāk. Un šeit mums svarīgākais ir pārtikas drošība un kvalitāte. To mēs varam garantēt, ja 100% audzējam paši grupas ietvaros.