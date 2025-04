FOTO: Vēsturiskās industriālās ēkas un ūdensmalas nozīmē Riga Waterfront

“Royal HaskoningDHV” inženieru komandas vadītājs Frenks de Grāfs (Frank De Graaf) uzsver, ka industriālā mantojuma saglabāšana ir svarīga ne tikai arhitektūras kontekstā, bet arī pilsētas identitātes stiprināšanai. “Riga Waterfront” projektā tiek saglabāti vēsturiskās elektrostacijas iespaidīgie torņi un daļa no elektrostacijas fasādēm, kas kļūs par simbolisku saikni starp pilsētas pagātni un nākotni. “Mēs vēlamies saglabāt šo vietu kā liecību Rīgas industriālajai pagātnei, vienlaikus to pielāgojot mūsdienu pilsētas dzīvesveidam,” skaidro eksperts. Viena no svarīgākajām industriālā mantojuma atjaunošanas daļām ir tirdzniecības un gastronomijas centra izveide renovētajā spēkstacijas kompleksā. Šī zona kļūs par nozīmīgu kultūras, biznesa un atpūtas centru, kas piesaistīs gan pilsētniekus, gan tūristus.