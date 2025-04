FOTO: Riga Waterfront ainava, kur Daugavai un dabai ir nozīmīga loma

“Mežu līnija, pļavu motīvi un upes tuvums bija galvenie elementi, kas mūs iedvesmoja šī projekta izstrādē. Rīgā daba ir klātesoša un daļa no pilsētas identitātes, tas ir neatsverams ieguvums pilsētai, un mūsu mērķis bija saglabāt un attīstīt šo saikni,” skaidro J. Grilli. Viens no būtiskākajiem arhitektu uzdevumiem bija radīt vidi, kas būtu ne tikai estētiski pievilcīga, bet arī funkcionāla un ilgtspējīga. Tādēļ teritorijā paredzētas dažāda mēroga zaļās zonas – no plašiem parkiem līdz nelielām "zaļajām kabatām", kas nodrošinās atpūtas iespējas un pilsētas iedzīvotājiem piešķirs dabas tuvuma sajūtu.