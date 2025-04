Svinīgā ceremonijā apbalvoti Latvijas iekārojamākie darba devēji

Par labāko darbavietu būvniecības sektorā pirmo reizi tika atzīts uzņēmums Ceļu būves firma SIA , “Binders”. Savukārt, tirdzniecības sektorā pēc 4 gadiem labākā un populārākā darba devēja titulu atgūst SIA “Circle K Latvia”. Finanšu sektorā – AS “Swedbank”, IT un telekomunikāciju sektorā – SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, savukārt transporta un loģistikas sektorā - AS “Air Baltic Corporation”. Šie uzņēmumi ir saglabājuši savas līderpozīcijas kā iekārotākie darba devēji savās nozarēs jau trīspadsmit gadus pēc kārtas, katrs saņemot pārliecinošus respondentu vērtējumus. Par labāko darbavietu ražošanas sektorā jau ceturto gadu atzīts AS “MADARA Cosmetics”. Līdera pozīcijas HoReCa nozarē izdevies saglabāt AS “LIDO”, bet par iekārotāko darba devēju starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā jau piekto gadu tika nosaukts SIA “Circle K Business Centre”.