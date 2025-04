"airBaltic" ir nepieciešams tik labs un profesionāls izpilddirektors kā Gauss, norāda lidsabiedrības pagaidu padomes priekšsēdētājs

Jau ziņots, ka "airBaltic" padome pieņēmusi lēmumu no pirmdienas, 7.aprīļa, atbrīvot no amata līdzšinējo aviokompānijas valdes priekšsēdētāju Gausu. Tādējādi no pirmdienas "airBaltic" pagaidu izpilddirektora pienākumus pilda esošais valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis. Tāpat darbu uzņēmuma valdē turpinās valdes loceklis un finanšu direktors Vitolds Jakovļevs.