Eiropas pilsētas, kur tūristiem vislētāk un visdārgāk izmaksā ēdiens un dzērieni
Daudzi tūristi cenšas maksimāli ietaupīt atpūtas laikā. Tomēr diezgan bieži nepietiek tikai atrast lētas lidmašīnas biļetes, tāpat ir svarīgi saprast, cik izmaksā bāzes vajadzības galamērķī, tostarp ēdiens.
Ceļojumu rezervācijas platforma "Omio" ir noteikusi Eiropas pilsētas, kur ēdināšana ārpus mājas neradīs pārāk lielus izdevumus. Viņi izpētījuši vidējo ēdiena, kapučīno, vietējā un importa alus cenu vietējās iestādēs.
Reitingā iekļuvusi Priština - daļēji atzītās Balkānu valsts Kosovas galvaspilsēta, kur vidējā pusdienu cena ir aptuveni 5 eiro, vietējais alus maksās tikai 2 eiro, bet kapučīno tika 1,23 eiro, pētījuma rezultātus citē žurnāls "Time Out".
Tāpat trijniekā ar lētāko ēdināšanu kafejnīcās un restorānos iekļuvušas divas citas Balkānu pilsētas - Sarajeva (Bosnija un Hercegovina) un Skopje (Ziemeļmaķedonija). Un kopumā desmitnieku veidojušas tikai un vienīgi Austrumeiropas un Centrāleiropas pilsētas.
Eiropas pilsētas ar lētāko pārtiku un dzērieniem
- Priština, Kosova
- Sarajeva, Bosnija un Hercegovina
- Skopje, Ziemeļmaķedonija
- Kišiņeva, Moldova
- Podgorica, Melnkalne
- Prāga, Čehija
- Budapešta, Ungārija
- Sofija, Bulgārija
- Tirāna, Albānija
Tāpat pētījuma autori prezentējuši Eiropas pilsētu sarakstu ar dārgāko ēdienu iestādēs - te top 10 veidojušas pārsvarā Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstis.
Visdārgāk ēdināšana iestādēs tūristiem izmaksā Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, kur pusdienas vidēji maksā 24 eiro, vietējais alus - 10 eiro, bet kapučīno - 4,50 eiro.
Eiropas pilsētas ar dārgāko pārtiku un dzērieniem
- Oslo, Norvēģija
- Vaduca, Lihtenšteina
- Reikjavīka, Islande
- Kopenhāgena, Dānija
- Berne, Šveice
- Monako
- Dublina, Īrija
- Helsinki, Somija
- Amsterdama, Nīderlande
- Luksemburga, Luksemburga