Iedzīvotāju materiālās un sociālās nenodrošinātības rādītāji – zemākie līdz šim reģistrētie.

Ir samazinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuri finansiālu apsvērumu dēļ nevarēja atļauties savā mājoklī nolietotās mēbeles nomainīt pret jaunām (no 27,7 % 2023. gadā līdz 23,0 % 2024. gadā), novalkātās drēbes nomainīt pret jaunām (nevis lietotām) (no 11,8 % 2023. gadā līdz 8,5 % 2024. gadā) un katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājām (no 32,9 % 2023. gadā līdz 30,9 % 2024. gadā).