Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks skaidro Eiropas fondu pārdalē notiekošo

Mēs esam to pārrunājuši arī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), kura ir sadarbības iestāde un veic pārvērtēšanas procedūru. Prioritāri ir jāskatās uz augstākas gatavības un augstākas ietekmes projektiem, un CFLA darba plānā tas tiek pielāgots. Šobrīd papildus mēs strādājam arī pie cita virziena, proti, kā paātrināt un padarīt mazāk birokrātisku fondu aktivitāšu kopumu. Tas arī ir viens no jautājumiem, par kuru runāts komitejā, un arī premjere savā plānā ir runājusi par to, kā padarīt procesu efektīvāku un mazināt prasības un nosacījumus, kas citos apstākļos un kādu laiku atpakaļ likās loģiski, bet, ja runājam no laika viedokļa, izmaksu efektivitātes, tad šīs prasības ir pārskatāmas. Piemēram, ja mēs runājam par visu kritēriju un prasību kopumu, kas Eiropas regulējumā ir bijušas vēlamas, taču mūsu nozaru politikas veidotāju izpildījumā kļuvušas par saistošām, iespējams, labu un cēlu mērķu labad, skaidrs, ka šīs obligātās normas bremzē ieviešanas laiku. Acīmredzot šis ir brīdis, kad to pārskatīt un atgriezties pie vēlamā, ne obligātā. Tas arī rada iespēju pārskatīt informācijas un datu uzkrāšanas apjomu, tostarp to, kādus datus no finansējuma saņēmējiem mēs gribam, kādi dati mums jāvērtē un kā tas varētu vai nevarētu pilnveidot nozares politikas veidošanu. Iespējams, no investīciju ieviešanas efektivitātes viedokļa no dažām lietām mums ir jāatsakās. Faktiski viss, kas nav obligāts no Eiropas Komisijas prasību puses, mūsuprāt, šobrīd ir jāpaliek malā. Tas arī nozīmē, ka ir jāveic izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, noliekot visu vēlamo kā vēlamo, bet ne obligātu, tādējādi paātrinot procesus.