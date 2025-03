Atklāts, kas visvairāk piesaista auto zagļus Latvijā

“Lielākajā daļā jeb 65% no pērn "Ergo" reģistrētajām auto detaļu zādzībām garnadži noņēmuši ārējos sānu spoguļus, bet, kā jau redzam minētajos piemēros, apdraudēti bijuši arī lukturi un radiatoru restes. Atsevišķos gadījumos zagļi no automašīnām demontējuši katalizatorus, numurzīmes, disku komplektus, riepas un pat specifiskas tehniskās ierīces, tostarp atpakaļskata kameras. No transportlīdzekļiem nozagtas arī vērtīgas mantas, kas zagļu uzmanību bieži vien mēdz piesaistīt vēl vairāk nekā dārgas detaļas. Lai mazinātu iespējamos finansiālos zaudējumus, ir svarīgi aprīkot auto ar atbilstošām drošības ierīcēm, kā arī parūpēties par "Kasko" apdrošināšanu, kas kompensēs detaļu un mantu zādzību, tajā skaitā atslēgu un numurzīmju zādzību vai nozaudēšanu,” atgādina "Ergo" Risku parakstīšanas departamenta direktors Raitis Čaklis.