Decembris kļuvis par labāko mēnesi tūrismam Rīgā kopš 2019. gada

Papildus tūrisma pieaugumam Rīga ir guvusi ievērojamu starptautisku atzinību, ierindojoties 2. vietā European Best Destinations 2025 aptaujā, kas ir kāpums no 6. vietas 2024. gadā. Šajā prestižajā konkursā piedalījās 1 256 700 balsotāji no 158 valstīm, Rīgai kļūstot par labāko Baltijas valstu galamērķi un vienu no pieprasītākajiem tūrisma galamērķiem Eiropā. Šis sasniegums apliecina Rīgas augošo popularitāti un tās piedāvājuma kvalitāti, kas ietver vēsturisko arhitektūru, bagātīgo kultūras dzīvi, gastronomiju un daudzveidīgas izklaides iespējas.