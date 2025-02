Dombrovskis: Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšanā - inovācijas, zaļais kurss un ekonomiskā drošība

Birokrātijas administratīvā sloga samazināšana ir viens no pasākumiem, ko mēs īstenojam ES konkurētspējas uzlabošanai, un uz to pirmām kārtām ir jāskatās šajā plašākajā kontekstā, kur ES ir pietiekami daudz izaicinājumu gan īstermiņā saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un tās negatīvo ekonomisko ietekmi, gan arī strukturāli izaicinājumi, piemēram, produktivitātes pieaugums ES jau vairākas desmitgades ir lēnāks nekā citās lielajās ekonomikas, kā ASV un Ķīnā. Attiecīgi konkurētspējas stiprināšana ir noteikta kā viena no galvenajām ES prioritātēm šiem pieciem gadiem. Nesen Eiropas Komisija publicēja arī konkurētspējas kompasu, iezīmējot galvenos darba virzienus konkurētspējas uzlabošanai. Birokrātijas administratīvā sloga mazināšana ir viens no šiem darba virzieniem. Šonedēļ arī tiek paziņots, kādā veidā mēs strādāsim pie birokrātijas un administratīvā sloga samazināšanas. Tuvāko nedēļu laikā būs arī pirmie konkrētie normatīvo aktu priekšlikumi birokrātijas mazināšanai ilgtspējas jomā. Līdz ar to darbs jau notiek.