"SEB bankas" vadītāja Ieva Tetere skaidro biroja pārcelšanu uz Tallinu un norāda riskus straujam kreditēšanas pieaugumam

Savukārt attiecībā uz bankomātiem pēdējo 10 gadu laikā mēs neesam būtiski mainījuši bankomātu skaitu - tie ir vairāk nekā 200 bankomāti visā Latvijā. Esam šo bankomātu tīklu uzturējuši un, mūsuprāt, esam nodrošinājuši pietiekami labu pieejamību. Tāpat mums ir 240 vietas, kur veikalos, maksājot par pirkumu, var izņemt skaidru naudu. Ja to visu saskaita kopā, tad bankas pakalpojumu pieejamība ir diezgan plaši nodrošināta. No otras puses - pēdējo piecu gadu laikā par 80% ir samazinājies pieprasījums pēc filiāles apmeklējuma. Ir būtiski mainījusies klientu uzvedība. Protams, mēs labi saprotam mūsu vecākus, vecvecākus un to, ka ne visi iedzīvotāji var sekot straujajam digitālajam izrāvienam, kas pēdējā laikā ir noticis, arī pateicoties Covid-19 laikam. Visi mūsu bankas pakalpojumi klientam ir pieejami attālināti, ja ir elektroniskais paraksts. Vienlaikus mēs respektējam to, ka ne visiem ir iespēja darboties attālināti, tāpat kā visiem nav arī viedierīču. Tāpēc, mūsuprāt, labāk un ērtāk ir tad, ja mēs reaģējam uz klientu vajadzībām individuāli, nevis ar likumu nodrošinām to, ka bankai ir jābūt fiziski atvērtai konkrētas stundas dienā pilsētas centrā. Tiem klientiem, kuriem ir, piemēram, kustību traucējumi, grūtības atbraukt, nav digitālā paraksta, viņiem pat mūsu fiziskā atrašanās pilsētas centrā ne vienmēr palīdz, jo cilvēks nevar uz turieni tikt. Mēs vienmēr esam atsaucīgi un cenšamies lietas sakārtot dažādos veidos - esam pieejami telefoniski, ir arī dažādi izbraukumi. Individuāla pieeja ir daudz efektīvāka un dod daudz vairāk vērtības nekā likumā regulētas stundas un adreses, kur mums ir jābūt.