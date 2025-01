Nesaskaņas paradīzē? Masks izsakās skeptiski par Trampa "gadsimta darījumu"

Jāpiebilst, ka "Softbank" savā bilancē pašlaik uzrāda 24,3 miljardus dolāru skaidrā naudā, "Oracle" bilancē ir 11 miljardi skaidrā naudā, bet "OpenAI" piesaistījis 10 miljardus dolāru no riska kapitāla finansējuma. Tikmēr Apvienoto Arābu Emirātu kompānija "MGX", kas ir viens no lielākajiem "OpenAI" finansētājiem, kopā ar uzņēmumiem "BlackRock", "Global Infrastructure Partners" un "Microsoft" jau aizvadītajā gadā izveidoja partnerību, kuras mērķis ir sniegt investīcijas, lai izveidotu vai paplašinātu MI datu centrus Amerikā. Partnerības mērķis ir piesaistīt 30 miljardus dolāru no privātā kapitāla MI nozares attīstībā, bet tuvāko gadu laikā - jau mobilizēt aptuveni 100 miljardus dolāru.