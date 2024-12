To pilnībā gādājam paši. Mums ir gan triju gadu līgums par piegādēm, gan arī tā saucamie SPOT līgumi, kas ļauj izvēlēties konkrētā brīža labāko piedāvājumu. Tur pārsvarā konkurē amerikāņu un norvēģu kompānijas. Ja līdz šim izmantojām tikai piegādes no Klaipēdas ostas, tad nākamajam gadam esam nolēmuši divus kuģus ņemt no Somijas, jo nākas rēķināties ar neskaidrību par to, ar kādu jaudu būs jādarbina TEC pēc atslēgšanās no BRELL tīkla.