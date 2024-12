Jaunie ilgtspējas laikmeta riski uzņēmējdarbībā: laiks proaktīvai rīcībai

Viens no spilgtākajiem jauno risku piemēriem ir klimata pārmaiņas, kuru sekas redzamas arī Latvijā. Latvijas piekrastē vētru biežums un spēks pēdējo desmit gadu laikā ir būtiski pieaudzis. Piemēram, 2024. gada vētra un plūdi, kas sekoja vēl nebijušām nokrišņiem, radīja plašus postījumus visiem, tostarp pašvaldībām un daudziem uzņēmumiem, bojājot to infrastruktūru, traucējot loģistikas ķēdes un uz laiku pārtraucot elektroenerģijas piegādi. Tāpat arī 2023. gada negaisi, vētras un lielgraudu krusa nodarīja ievērojamus postījumus kustamajam un nekustamajam īpašumam, sabojāja automašīnas, izsita māju logus un daudziem pilnībā iznīcināja ražu. Lai gan Latvija vēl nav piedzīvojusi tik būtisku ietekmi kā dažviet pasaulē, pētījumos ir secināts, ka, piemēram, globālā sasilšana dubulto plūdu iespējamību. Tas parāda, ka klimata riski Latvijā kļūst aizvien aktuālāki un prasa tūlītēju rīcību no visiem. Ja vēlamies pasargāt sevi un savu uzņēmumu, arī mums jābūt tam gataviem.