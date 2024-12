"Iemet riteņos treknu sprunguli!" Jaunā nodeva par liellopu nodošanu eksportam daudziem nozīmē uzņēmējdarbības beigas

Juris Lazdiņš: “Lai veiksmīgi attīstītu biznesu, viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir izmaksu prognozējamība. Ja uzņēmējs gada beigās uzzina, ka izdevumi par konkrētu pozīciju pieaugs no 10 tūkstošiem līdz 350 tūkstošiem eiro gadā, tas faktiski nozīmē uzņēmējdarbības beigas. Mums nav pieņemams, ka valsts no vienas puses deklarē atbalstu eksportējošiem uzņēmumiem, bet no otras puses – vienas nozares un arī valsts veiksmes stāstam iemet riteņos treknu sprunguli.” Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver, ka šis ir kārtējais gadījums, kas pierāda, cik svarīgi ar nozari ir diskutēt par būtiskiem grozījumiem normatīvajos aktos.