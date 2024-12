Laba vēsts tiem, kas vēlas iegādāties dzīvokli: Euribor likme vēl samazināsies

Pieejami mājokļi reģionos joprojām ir aktualitāte lielai daļai iedzīvotāju, un to apliecina arī Luminor bankas dati – katrs ceturtais no izsniegtajiem mājokļu kredītiem saistīts ar mājokļa iegādi vai būvniecību Pierīgā un katrs piektais – Latvijas reģionos. Šogad noteiktas izmaiņas "Altum" administrētajā atbalsta programmā – tagad ģimenēm ar bērniem pieejams atbalsts līdz pat 50% apmērā no aizdevuma summas. Tāpat, ņemot vērā inflācijas pieaugumu un būvniecības izmaksu palielinājumu, noteikumos neatkarīgi no reģiona palielināts maksimālais darījumu slieksnis no 250 000 eiro līdz 300 000 eiro, kas ļaus iegādāties vai būvēt plašākus un kvalitatīvākus mājokļus.