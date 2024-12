Maiznieku biedrība kritizē lielveikalus un skaidro, kāpēc Latvijā arvien mazāk ēd maizi

Neviens jau nevar būt 100% pārliecināts par savu stabilitāti, ir jārēķinās ar iedzīvotāju pirktspēju, ar to, ka daļa iedzīvotāju vienmēr izvēlēsies lētāko produktu un daļa cilvēku vienmēr varēs nopirkt, to ko vēlas. Maize gan ir ļoti nacionāls produkts, un maize, ko ražo mazie, ir atšķirīga no tās, kāda ir Polijā, Lietuvā vai Igaunijā, tādēļ konkurence no ārpuses ir maz ticama. Ļoti lielas pārliecības par stabilitāti un nākotni mums nav, jo pēdējo gadu izaicinājumi ir mūs ietekmējuši, piemēram, arī nodokļu izmaiņas, kas gaidāmas līdz ar jauno budžetu, kā arī ministru plāni ko un kā mainīt ražotāju un tirgotāju attiecībās, tas rada zināmu nestabilitāti un nedrošību par to, kā būs rītdien.